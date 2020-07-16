Медведев назвал борзостью угрозы США по «Северному потоку — 2»

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2» . Она выступила против санкций США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также раскритиковал санкционные действия Вашингтона, пишет RT .

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу», — цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что если раньше для оправдания незаконных международных действий придумывался «благовидный» повод, то сейчас США открыто говорят, что газопровод мешает их бизнесу.

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, представители Соединенных Штатов имитируют деятельность перед предстоящими президентскими выборами, угрожая санкциями против газопровода.

«Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США, сказал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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