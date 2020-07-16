16 июля 2020

Медведев назвал борзостью угрозы США по «Северному потоку — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
«Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США, сказал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, представители Соединенных Штатов имитируют деятельность перед предстоящими президентскими выборами, угрожая санкциями против газопровода.

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу», — цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что если раньше для оправдания незаконных международных действий придумывался «благовидный» повод, то сейчас США открыто говорят, что газопровод мешает их бизнесу.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Она выступила против санкций США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также раскритиковал санкционные действия Вашингтона, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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