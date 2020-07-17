16 июля 2020

Свердловские VIP проигнорировали молебен в центре Екатеринбурга. ФОТО с многотысячного богослужения

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
В центре города собрались более двух тысяч верующих Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Свердловской области проигнорировало ночное богослужение у Храма на Крови — центральное событие Царских дней в Екатеринбурге. В центре города, несмотря на ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, собрались более двух тысяч верующих.

В прошлом году на аналогичной литургии губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский присутствовали. Также от команды губернатора в церемонии участвовали его заместитель Олег Чемезов и руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников.

В этот раз среди молящихся удалось заметить лишь двух статусных депутатов гордумы Екатеринбурга, пожелавших избежать упоминания. Предполагается, что по окончании литургии православные отправятся в 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме — месте, где были найдены останки царской семьи, расстрелянной в июле 1918 года.

Ранее свердловские власти призвали отказаться от участия в мероприятии из-за пандемии коронавируса.

Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Екатеринбуржцы проигнорировали пандемию
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Присутствующие разделились в следовании требованиям эпидемиологов: часть верующих надела маски, часть — предпочла отстоять литургию без них
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Полиция воздержалась от штрафов за нарушение режима
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
По окончании литургии православные отправятся в 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Крестный ход у Храма на крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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