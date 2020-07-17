В центре города собрались более двух тысяч верующих Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Свердловской области проигнорировало ночное богослужение у Храма на Крови — центральное событие Царских дней в Екатеринбурге. В центре города, несмотря на ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, собрались более двух тысяч верующих.

В прошлом году на аналогичной литургии губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский присутствовали. Также от команды губернатора в церемонии участвовали его заместитель Олег Чемезов и руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников.

В этот раз среди молящихся удалось заметить лишь двух статусных депутатов гордумы Екатеринбурга, пожелавших избежать упоминания. Предполагается, что по окончании литургии православные отправятся в 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме — месте, где были найдены останки царской семьи, расстрелянной в июле 1918 года.

Ранее свердловские власти призвали отказаться от участия в мероприятии из-за пандемии коронавируса.

Екатеринбуржцы проигнорировали пандемию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Присутствующие разделились в следовании требованиям эпидемиологов: часть верующих надела маски, часть — предпочла отстоять литургию без них Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция воздержалась от штрафов за нарушение режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По окончании литургии православные отправятся в 25-километровый крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU