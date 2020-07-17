16 июля 2020

Зеленский назвал единственное условие вернуть территории Украины

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По мнению Зеленского, сила и победа кроются в «настоящем единстве» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Киев сможет «вернуть» утраченные территории, если все украинцы объединятся. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад», — заявил Зеленский на заседании Верховной рады. Он попросил депутатов беречь государственный суверенитет, защищать который нужно «как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров».

В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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