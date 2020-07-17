Зеленский назвал единственное условие вернуть территории Украины

Киев сможет «вернуть» утраченные территории, если все украинцы объединятся. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад», — заявил Зеленский на заседании Верховной рады. Он попросил депутатов беречь государственный суверенитет, защищать который нужно «как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров».
В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров.
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