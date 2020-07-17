Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее диетологи назвали продукты, которыми можно перекусывать на ночь , чтобы похудеть. Среди них некрахмалистые овощи, орехи, сваренные вкрутую яйца и несладкий греческий йогурт.

«Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло, и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день», — цитирует Малышеву «7 дней».

По словам Малышевой, средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, уточнила телеведущая. Такая диета не требует ограничений и соблюдать ее очень просто.

Наиболее эффективный способ похудеть заключается в соблюдении рациона с ограничением конкретных продуктов. Речь идет о белковой и углеводной диетах. Однако, как отметила телеведущая и врач Елена Малышева, такие диеты сложны и неприятны.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно