16 июля 2020

Малышева назвала идеальную диету. «Можно все»

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, считает Елена Малышева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее эффективный способ похудеть заключается в соблюдении рациона с ограничением конкретных продуктов. Речь идет о белковой и углеводной диетах. Однако, как отметила телеведущая и врач Елена Малышева, такие диеты сложны и неприятны.

По словам Малышевой, средиземноморский рацион идеально подходит для каждого человека, уточнила телеведущая. Такая диета не требует ограничений и соблюдать ее очень просто.

«Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло, и, самое главное, она включает в себя 1,2 кг зелени в день», — цитирует Малышеву «7 дней».

Ранее диетологи назвали продукты, которыми можно перекусывать на ночь, чтобы похудеть. Среди них некрахмалистые овощи, орехи, сваренные вкрутую яйца и несладкий греческий йогурт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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