Следователи допустили версию о других захоронениях Романовых

С с момента возобновления дела в 2015 году было назначено более 35 судэкспертиз, сказала Марина Молодцова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет допускает версию о других захоронениях царской семьи Романовых. Об этом журналистам рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

Она рассказала, что с момента возобновления дела в 2015 году было назначено более 35 судэкспертиз. В рамках расследования, по ее словам, также проводятся следственные эксперименты, помогающие восстановить полную картину событий и исключить ряд версий. Молодцова отметила, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

«В связи с малым количеством найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения в 2007 году останков двух лиц, возможно, находится еще одно или несколько их захоронений», — пояснила Молодцова «Известиям».

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