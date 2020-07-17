Геолог Александр Авдонин (справа) и сотрудник краеведческого музей Александр Авдонин на месте захоронения останков Алексея и Марии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге

Екатеринбуржец Леонид Вохмяков, обнаруживший в 2007 году останки детей Николая II Алексея и Марии, поддержал гипотезу следственного комитета о том, что в урочище Поросенков Лог под Екатеринбургом могут находиться еще одно или несколько захоронений членов царской семьи. Об этом поисковик заявил URA.RU. По его мнению, поиски останков необходимо возобновить.

«Антрополог Дмитрий Ражев, исследовавший в 2007 году найденные нами кости, сказал, что это кости от всех частей тела. А значит, скорее всего, от Алексея и Марии в земле больше ничего нет, — рассказал агентству Вохмяков. — Но обследовать Поросенков Лог далее все равно нужно: что лежит в земле — никто не знает. Осколки от керамики (в емкостях был керосин, с помощью которого коммунисты жгли останки Алексея и Марии — прим. ред.) мы точно не все собрали».

По мнению Вохмякова, Поросенков Лог нужно перепроверять «с полным археологическим вскрытием» — за исключением того участка, где в 1991 году из-под земли были извлечены останки остальных членов царской семьи (так называемое «основное захоронение»). «Там археологи все выкопали, а весь остальной Лог надо проверять — в радиусе 200 метров от основного захоронения»», з говорит поисковик.

Предполагаемые останки членов царской семьи, подлинность которых подтверждают экспертизы, еще в 1979 году нашел в урочище Поросенков Лог свердловский геолог Александр Авдонин и киносценарист Гелий Рябов с единомышленниками, однако вскрытие захоронения произошло лишь 12 лет спустя — в 1991 году. Среди найденных в 1991 году костей не хватало останков двух человек — царевича Алексея и дочери императора Марии.

В 90-х годах в Логу шли археологические раскопки, но их не довели до конца.Останки Алексея и Марии обнаружили лишь спустя 16 лет — в 2007 году в 75 метрах от основного захоронения. Из-за малого количества костей и их хрупкости (останки именно Алексея и Марии коммунисты пытались в 1918 уничтожить, пережигая тела в костре) и родилась версия о том, что в Поросенковом Логу, возможно, есть еще одно или несколько мест захоронения.