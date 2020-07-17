Полпред в УрФО: смертность свердловчан выросла из-за коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко (слева) и полпред президента в УрФО Николай Цуканов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловская область рискует не достичь целевых показателей реализации нацпроекта «Здоровье» в 2020 году, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил полпред главы государстве в УрФО Николай Цуканов на совещании с участием свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. По словам Цуканова, регион отстает от двух целевых показателей нацпроекта. Возможная причина — дефицит медицинских кадров, занятых на лечение коронавирусных больных.

«Мы не должны упускать вопрос стратегических приоритетов. <…> По состоянию на 1 июля смертность от болезней системы кровообращения составляет 677 случаев на 100 тысяч населения при целевом уровне 586 случаев. <…> Смертность от злокачественных новообразований составила 230,4 случая на 100 тысяч населения при целевом показателе в 220 случаев», — сказал Цуканов.

Таким образом, в Свердловской области имеется высокий риск недостижения целевых показателей в 2020 году по таким ключевым показателями [нацпроекта «Здоровье»] как снижение смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований», — резюмировал он.

Имеющийся кадровый дефицит в Свердловской области обострялся в связи исключением из оказания медицинской помощи населению целых стационаров и больниц в связи с внутрибольничными заражениями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период с 13 апреля по 16 июля зарегистрировано 46 очагов внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции в 43 медицинских организациях с общим количеством пострадавших 809 человек. По данным Фонда социального страхования, в регионе выявлено 820 случаев заражения медработников, из них 119 случаев — на рабочем месте.