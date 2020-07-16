Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей

Особое внимание Мурашко к Екатеринбургу обусловлено не только тем, что это родной для министра город, где до сих пор проживают его родители и специалисты, с которыми он познакомился за годы учебы в Уральском государственном мединституте (благодаря им он хорошо информирован о ситуации в медицине региона). Структура с независимым городским управлением здравоохранения, который формально не подчиняется областному министру, практически уникальна для России. Подобный, по данным источников, есть лишь в Ростовской области.

«Горздрав — это советский анахронизм, изжитый в подавляющем большинстве регионов, — сообщает инсайдер в минздраве. — В Екатеринбурге он сохранялся так долго из-за противостояния муниципальной и областной власти, которое завершилось несколько лет назад».

16 июля в Свердловской области выявили рекордное количество больных коронавирусом — 349. Регион на втором месте после Москвы по заражаемости COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

Вопрос об объединении горздрава и регионального минздрава Свердловской области поднимался с 2016 года. В 2019 году мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что решение о расформировании горздрава принято, была запущена инвентаризация больниц, однако процесс застопорился. В последний раз тема возникала в апреле 2020 года после массовой вспышки COVID-19 в городской клинической больнице №1, когда зараженными оказались 149 врачей и пациентов. «Эта ситуация позволила выявить отсутствие коммуникаций [между областным и городским здравоохранением]», — заявлял тогда первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

С тех пор проблема усугубилась: за последние сутки в регионе выявлено рекордное количество больных COVID — прирост составил 349 пациентов. Таким образом, по этому показателю Свердловская область оказалась на втором месте после Москвы.