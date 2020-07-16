Глава Минздрава РФ едет в Екатеринбург увольнять врачей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко едет в Екатеринбург реформировать свердловскую медицину. По данным инсайдеров URA.RU, 17 июля на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым он будет добиваться объединения управления здравоохранения Екатеринбурга и свердловского минздрава. В случае реформы без работы останется глава горздрава Денис Демидов и ряд муниципальных главврачей.
«Михаил Мурашко едет с большим набором жалоб о проблемах в медицине Екатеринбурга. Эти аргументы он намерен выложить в разговоре с Куйвашевым. От губернатора Мурашко потребует максимально быстрой ликвидации горздрава как лишнего элемента в системе управления здравоохранения региона», — сообщил собеседник агентства. Другой высокопоставленный источник заявил, что в Екатеринбург летит большая делегация из Минздрава РФ — в том числе советники и заместители министра: «Это позволит максимально аргументированно доказать неэффективность горздрава Екатеринбурга и его главы Дениса Демидова».
Источники напоминают, почему важно решение губернатора Евгения Куйвашева: он принимает кадровые решения в системе регионального минздрава. Михаил Мурашко лишь согласовывает предложенные кандидатуры министра в субъекте.
Особое внимание Мурашко к Екатеринбургу обусловлено не только тем, что это родной для министра город, где до сих пор проживают его родители и специалисты, с которыми он познакомился за годы учебы в Уральском государственном мединституте (благодаря им он хорошо информирован о ситуации в медицине региона). Структура с независимым городским управлением здравоохранения, который формально не подчиняется областному министру, практически уникальна для России. Подобный, по данным источников, есть лишь в Ростовской области.
«Горздрав — это советский анахронизм, изжитый в подавляющем большинстве регионов, — сообщает инсайдер в минздраве. — В Екатеринбурге он сохранялся так долго из-за противостояния муниципальной и областной власти, которое завершилось несколько лет назад».
Вопрос об объединении горздрава и регионального минздрава Свердловской области поднимался с 2016 года. В 2019 году мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что решение о расформировании горздрава принято, была запущена инвентаризация больниц, однако процесс застопорился. В последний раз тема возникала в апреле 2020 года после массовой вспышки COVID-19 в городской клинической больнице №1, когда зараженными оказались 149 врачей и пациентов. «Эта ситуация позволила выявить отсутствие коммуникаций [между областным и городским здравоохранением]», — заявлял тогда первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
С тех пор проблема усугубилась: за последние сутки в регионе выявлено рекордное количество больных COVID — прирост составил 349 пациентов. Таким образом, по этому показателю Свердловская область оказалась на втором месте после Москвы.
У объединения гордзрава и минздрава есть противники среди главврачей Екатеринбурга. «Реформа им невыгодна, потому как [свердловский министр Андрей] Цветков сможет назначить в городе нужных ему руководителей, как он сделал с областными больницами, придя на должность министра. Им удобнее подчиняться Демидову, который не вникает в детали управления больницами», — объяснил инсайдер из медицинской среды.
Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», член общественного совета при Минздраве РФ Эдуард Гаврилов уверен, что объединение структур несет в себе лишь плюсы: «Чем меньше чиновников, тем лучше для здравоохранения. У нас оптимизация шла под девизом — оптимизируем медицину, чтобы повысить качество и доступность. На самом деле вместо того, чтобы сокращать управленческий аппарат, сокращали врачей, медицинских сестер и коечный фонд, больницы и поликлиники».
В пресс-службе управления здравоохранения города Екатеринбурга сообщили, что пока не получали никаких официальных бумаг о предстоящем объединении. В свердловском минздраве заявили, что не располагают данными о том, когда объединение состоится.