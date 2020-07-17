В Челябинской области загорелись леса вокруг популярного озера

Аномальная жара и сушь провоцирует все новые и новые пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области горит лес в Ильменском заповеднике, сообщили URA.RU в министерстве экологии региона. Очаги пожаров зафиксированы также в лесной зоне озера Тургояк. Накануне в городе Миассе, на территории которого находятся заповедник и Тургояк, был введен запрет на въезд в леса.

На Тургояке горит 1,2 гектара леса, а в заповеднике три гектара. «Из аномальной жары леса сейчас начинают гореть от непотушенного окурка, — сообщили URA.RU в минэкологии. — Все пожары сейчас от беспечности людей. К тушению пожара, начавшегося ночью, сразу приступили специалисты ГУ МЧС по региону».

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе зафиксированы уже десятки природных пожаров. Большая часть из них — в окрестностях Миасса, куда съезжаются туристы со всей России. В выходные на берегах озера Тургояк собирается до 30 тысячи человек. На въездах копятся пробки, а после выходных горы мусора.

Самый крупный пожар, охвативший 70 гектаров, произошел в Челябинском военном лесничестве. Как отметили в пресс-центре Главного управления лесами области, ситуация ухудшается. Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском районах, а также в Южноуральске.

Челябинские леса завалены желтыми сухими листьями, как в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU