Мэрия Кургана выиграла суд у ФАС почти на 200 миллионов рублей

Субсидия, которую пытался отменить ФАС, должна была пойти на масштабный ремонт сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области встал на сторону администрации Кургана в деле против антимонопольщиков о выделении субсидии АО «Водный Союз» на почти 200 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Управление ФАС по Курганской области в декабре 2019 года выдало предписание чиновникам отменить субсидию для АО «Водный Союз». По мнению антимонопольщиков, были нарушены положения закона «О защите конкуренции». В частности, в ведомстве посчитали, что на субсидию мог претендовать только «Водный Союз», и это создало ему преимущество на рынке. Мэрия Кургана обратилась в областной Арбитраж, который встал на сторону чиновников. Мотивировочная часть на сайте суда пока не опубликована, в арбитражном суде на звонки не ответили. В мэрию Кургана и УФАС по Курганской области направлены запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году в Кургане проводились самые масштабные ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях за последние несколько десятков лет. Мэрия на эти цели должна была выделить 230 млн рублей, но «Водному Союзу» удалось сэкономить и потратить 193 млн рублей. Однако позднее чиновники отказались выплачивать субсидию. Этот вопрос сейчас также рассматривается в арбитражном суде Курганской области. Решение суда по спору ФАС и мэрии Кургана крайне важно для этого процесса. Если «Водный союз» получит положенные деньги от мэрии, то сможет расплатиться с подрядчиками, которые ждут выплаты средств за ремонтные работы.

Напомним, износ сетей в Кургане близок к 100%, а у «Водного Союза», с учетом долгов, систематического недофинансирования отрасли, снижения властями тарифов практически не остается денег даже на устранение аварий. Также власти отказываются согласовывать предприятию инвестпрограмму. Все это может привести к новым длительным отключениям воды в домах зауральцев.