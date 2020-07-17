До продления карантина в ЯНАО остался один шаг

Число выздоровевших жителей ЯНАО за сутки превысило число вновь заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО лабораторно подтверждено 206 новых случаев коронавируса, что не превышает числа выздоровевших — 273. При этом с начала пандемии выздоровление подтвердилось меньше, чем у половины заболевших ямальцев, а большие города остаются центрами распространения инфекции. Это говорит о том, что продление ограничений произойдет уже в ближайшее время.

«Новый Уренгой — 30 (за весь период — 2987, выздоровели — 691), — говорится в сводке оперштаба. — Ноябрьск — 34 (за весь период — 352, выздоровели — 55)». Всего в ЯНАО с начала пандемии было выявлено 8 965 случаев COVID, из них за последние сутки — 206.

По словам главы окружного оперативного штаба Татьяны Бучковой, на фоне сохраняющегося высокого уровня тестирования населения в регионе, по числу заболевших округ приближается к отметке в девять тысяч. «Это значит, соблюдение необходимых мер безопасности остается актуальным», — заявила руководитель.

Число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших. Однако за весь период выздоровление подтвердилось всего у 3978 человек — более чем вдвое меньше числа заболевших.

В том, что ограничительные мероприятия, действующие в регионе до 20 июля, будут продлены, уже никто не сомневается. Ранее о том, что режим ограничений продлят до середины августа заявила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.