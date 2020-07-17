16 июля 2020
15 июля 2020

До продления карантина в ЯНАО остался один шаг

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Число выздоровевших жителей ЯНАО за сутки превысило число вновь заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО лабораторно подтверждено 206 новых случаев коронавируса, что не превышает числа выздоровевших — 273. При этом с начала пандемии выздоровление подтвердилось меньше, чем у половины заболевших ямальцев, а большие города остаются центрами распространения инфекции. Это говорит о том, что продление ограничений произойдет уже в ближайшее время.

«Новый Уренгой — 30 (за весь период — 2987, выздоровели — 691), — говорится в сводке оперштаба. — Ноябрьск — 34 (за весь период — 352, выздоровели — 55)». Всего в ЯНАО с начала пандемии было выявлено 8 965 случаев COVID, из них за последние сутки — 206.

По словам главы окружного оперативного штаба Татьяны Бучковой, на фоне сохраняющегося высокого уровня тестирования населения в регионе, по числу заболевших округ приближается к отметке в девять тысяч. «Это значит, соблюдение необходимых мер безопасности остается актуальным», — заявила руководитель.

Число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших. Однако за весь период выздоровление подтвердилось всего у 3978 человек — более чем вдвое меньше числа заболевших.

В том, что ограничительные мероприятия, действующие в регионе до 20 июля, будут продлены, уже никто не сомневается. Ранее о том, что режим ограничений продлят до середины августа заявила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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