16 июля 2020

Мэр Кургана впервые высказался об увольнении своего подчиненного

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, потапов андрей, портрет
Глава Кургана Андрей Потапов рассказал про условия, в которых работал Вадим Лютиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов надеется, что бывший директор департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков вернется в администрацию Кургана. Об этом мэр рассказал в интервью телеканалу «Область 45».

«Может, Вадим Вячеславович [Лютиков] вернется. Я был бы очень рад, честно скажу, если бы он вернулся», — сообщил Потапов. Он назвал Лютикова грамотным, толковым и порядочным человеком.

Мэр предположил, почему Лютиков уволился: «Не каждый может выдержать работу по 12-14 часов в день, плюс в субботу до 16:00 — 17:00, за <…> 50-55 тысяч рублей [в месяц]». При этом глава города отметил, что бывший директор департамента подписывал контракты почти на два миллиарда рублей.

Потапов добавил, что в Курганской области сложно найти архитекторов. «Я думаю, что до конца года мы кадровый вопрос полностью решим», — добавил мэр.

Вадим Лютиков уволился из администрации Кургана в начале июня. По мнению инсайдеров, он устал от непонятных требований высшего руководства. В начале апреля ушел директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров. Обязанности руководителя там временно исполняет Ульяна Иванова. Также в апреле из мэрии ушла директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова, а в мае уволился управделами администрации Кургана Сергей Заскалькин. В начале июля в администрации Кургана были вакантны девять должностей, большая часть из которых — руководящие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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