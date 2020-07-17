Владимир Жириновский рассказал, в каких условиях содержится губернатор Сергей Фургал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который является членом ЛДПР, содержится под арестом в СИЗО «Лефортово» в плохих условиях. Об этом в пятницу заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Фургалу уже начали создавать плохие условия: дали телевизор — не дали антенну, дали газеты — самая свежая за 9 июля, еще до ареста. Дали перчатки — выбрали те, что спровоцировали аллергию. Это же издевательство», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

По словам депутата, об этом ему стало известно после того, как Общественная наблюдательная комиссия посетила Фургала в «Лефортово». Подозрения у Жириновского вызвало то, что депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева, который хотел зайти к нему в камеру вместе с членами комиссии, туда не пустили. Подобные факты, как отмечает лидер ЛДПР, вызывают сомнения по делу хабаровского губернатора.

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах, сообщает телеканал 360. Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами, поэтому его решили убрать с занимаемой должности. Чтобы сделать это, по его словам, власти сфальсифицировали уголовное дело, передает агентство Nation News.



Однако, как сообщал источник URA.RU, Жириновский был ознакомлен с частью материалов уголовного дела Фургала еще до его ареста и согласился с резонностью возбуждения дела.

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