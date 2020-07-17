Мэр Челябинска решила судьбу глав проблемных районов

Наталья Котова дала шанс двум главам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев и глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник будут переизбраны на свои посты. Мэр Челябинска Наталья Котова не станет вводить новых руководителей в этих двух районах, сообщил URA.RU источник в мэрии.

«На пост главы Калининского района подал документы действующий глава Колесник и его заместитель по социальным вопросам Ирина Матвеева», — сообщили URA.RU в совете депутатов района. Источник в мэрии пояснил, что выбор будет сделан в пользу Колесника. «Серьезных конкурентов у главы нет, — пояснил он. — Иначе бы появился другой кандидат, от мэрии, но этого не произошло».

На пост главы Центрального района заявились 10 человек, среди них районный глава Ереклинцев. По данным на 16 июля, претендентов было шесть. Кроме главы заявления подали активист «Национально-освободительного движения» Сергей Ворончихин, директор дома-интерната для престарелых Красноармейского района Виталий Евгеньев, юрист Максим Бакулин и вице-спикер райсовета Владислав Орлов. Еще один претендент отказался раскрывать до конкурса свои персональные данные.

«17 июля принесли заявления помощник депутата Ирина Гладышева, юрист Артем Боровков и его однофамилец Артем Боровков, а также предприниматель Иван Фадеев. Прием заявлений завершен», — сообщили URA.RU в райсовете. Источник в мэрии заявил, что серьезных конкурентов у Ереклинцева также нет и действующий глава сохранит должность.

Кроме Центрального и Калининского районов, 21 августа пройдут выборы главы Ленинского района. У ленинского главы Александра Орла, как сообщало URA.RU, нет проблем с переизбранием. У главы Центрального района Ереклинцева появились проблемы из-за низкой явки на голосовании по поправкам в Конституции РФ, а у главы Калининского Колесника — из-за скандалов на праймериз в «Единой России».

«Они проведут работу над ошибками, но решено их не менять. Оба хорошие хозяйственники», — пояснил URA.RU источник. Глав районов в Челябинске выбирают депутаты райсоветов из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В состав комиссий входят представители райсоветов и представители мэра Котовой.