Мэр Челябинска сменит власть в двух районах города

Мэр Наталья Котова решает, кому быть главой района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской политике — важная веха: к отставкам готовятся муниципальные старожилы. Мэр Челябинска Наталья Котова решает судьбы глав трех районов, которым в конце августа предстоит переизбираться. У глав Центрального и Калининского районов Виктора Ереклинцева и Сергея Колесника ситуация сложная.

После того, как Челябинск стал полигоном для реформы местного самоуправления, глав районов стали избирать через советы депутатов, а не назначать — как, например, в соседнем Екатеринбурге. Из семи глав районов Орел, Колесник и Ереклинцев работают на своих постах дольше остальных коллег. Все трое были назначены главами осенью 2011 года — еще до реформы. С того времени сменились руководители в четырех районах, а Орел, Колесник и Ереклинцев оставались фаворитами при всех мэрах Челябинска. В конце августа им предстоит переизбираться. Достаточно одного сигнала от мэра Натальи Котовой, чтобы депутаты поняли, за кого следует голосовать.

Сергея Колесника подводят интриги соратников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском районе прием документов закончится 16 июля. Пока их никто не принес. На явке по голосованию по поправкам в Конституцию район показал результат выше областного — 67,75%. «Почти все депутаты района и директора предприятий откликнулись на призыв Колесника, — рассказали URA.RU в райсовете. — При том что ситуация была сложная. Перед 1 июля в районе высадился целый десант от команды [оппозиционера Алексея] Навального, которая развернула агитацию против голосования. Ни в каком другом районе такого не было, но мы справились».

«С явкой в районе действительно справились, — отметил в разговоре с URA.RU источник в мэрии Челябинска. — Но Колесник руководит местным политсоветом „ЕР“, а в Калининский округ на выборах в ЗСО, попал в число самых проблемных. Кроме того, у силовиков есть вопросы по расходам на благоустройство».

«Колесник подаст документы 16 июля, — рассказал URA.RU источник в районной администрации. — Еще подаст документы кто-то из его замов, как технический кандидат. Если не появится кто-то третий, из серьезных претендентов, это означает, что в мэрии согласны с тем, чтобы Колесник сохранил пост главы». Сам Колесник от комментариев по поводу своего участия в конкурсе отказался.

Виктора Ереклинцев провалил явку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе прием документов завершится 17 июля. «Пока подали документы шесть человек, — сообщили URA.RU в аппарате райсовета депутатов. — Один из них отказался раскрывать свои персональные данные до конкурса».

Среди тех, чьи имена можно называть — глава района Ереклинцев. Среди его конкурентов активист «Национально-освободительного движения» Сергей Ворончихин, получивший известность, когда устроил дебош в челябинском штабе Навального. Документы также подали директор дома-интерната для престарелых Красноармейского района Виталий Евгеньев, юрист Максим Бакулин и вице-спикер райсовета Владислав Орлов. Шестой претендент общественности не известен и, по словам источника в мэрии, «пришел с улицы».

Ворончихина, Евгеньева и Бакулина объединяет то, что они участвовали в выборах мэра Челябинска. Кандидатуру Евгеньева даже выносили на сессию думы, но депутаты проголосовали за Котову.

Судьба Ереклинцева может зависеть от Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Минус для Ереклинцева — самая низкая по области явка на голосовании по поправкам — 42,96%. Он показал себя слабым политиком. Даже с учетом того, что в районе обычно проблемы с явкой, как в целом по Челябинску, — сообщил URA.RU источник в мэрии. — Но другие справились, а главам до голосования дали понять, что по тем, кто провалит явку примут кадровые решения. Могут начать с Ереклинцева».

Источник посоветовал обратить внимание на кандидатуру Евгеньева, который на выборах мэра Челябинска произвел хорошее впечатление на комиссию. Сам Евгеньев ранее уже работал в администрации Центрального района. «Все будет зависеть от мнения мэра Котовой, у которой Ереклинцев был до голосования на хорошем счету», — отметил источник.

Другой инсайдер утверждает, что хотя мэр и рассержена на Ереклинцева из-за голосования, все же ценит его как хозяйственника. «Центральный район это лицо Челябинска, через который проходят основные гостевые маршруты, — говорит инсайдер. — За последнее время многое здесь привели в порядок. Шансы Ереклинцева можно оценить как „50 на 50“. Не исключено, что его заставят перед выборами в ЗСО провести работу над ошибками и оставят на посту главы». «Пусть решают комиссия и депутаты», — заявил URA.RU Ереклинцев, отказавшись комментировать свои шансы на переизбрание.

Александр Орел за свое будущее может не волноваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе прием документов на конкурс уже закончился. Как сообщили в URA.RU в райсовете депутатов, заявления подали глава района Орел, депутат гордумы Виталий Родионов, сотрудник районной администрации Сергей Евдокимов и житель Челябинска Евгений Янушкевич.

«Никаких проблем у Орла, чтобы переизбираться, нет, — сообщил URA.RU источник в мэрии Челябинска. — У главы города Натальи Котовой нет особых нареканий к его работе».

Источник также отметил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в районе — 73,97%. «Это показывает, что Орел управляет ситуацией. С ним считаются и директора предприятий и депутаты, которые помогли обеспечить явку», — отметил инсайдер. Сам Орел в разговоре с URA.RU не стал комментировать предстоящие выборы, заявив, что не следит за процессом, так как у него много работы.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов был скуп на комментарии. «Могу только сказать, что мэрия делегирует трех своих представителей в конкурсные комиссии районов», — заявил он.

По данным URA.RU, в комиссии от города войдут вице-мэры Надежда Рыльская и Валерий Смирнов, а также руководитель фракции «ЕР» в гордуме Денис Лапотышкин. Еще по три представителя в каждом районе будет от райсоветов. Итоговые заседания конкурсных комиссий пройдут в середине августа, выборы состоятся 20 и 21 августа. Глав будут избирать на пять лет.