По словам Евгения Куйвашева, свердловские власти имеют дополнительные резервы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация с лечением больных коронавирусом в Свердловской области с точки зрения инфраструктуры является «напряженной», заявил губернатор Евгений Куйвашев по итогам рабочего совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. По словам главы региона, на текущий момент заняты 85% койко-мест от более чем шести тысяч мест, зарезервированных для пациентов с COVID-19.

«[Создание мест для лечения больных коронавирусом проходит] напряженно. Более шести тысяч мест было создано для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня 85% [мест] занято. Сейчас пошло некоторое снижение — даже по сегодняшним данным, <…> у нас выписка идет больше, чем выявление больных. Но это нас ни в коем случае не расслабляет. Мы сегодня уже имеем дополнительные резервы», — сказал Куйвашев.

Также он добавил, что региональные власти обсудят «московский опыт» с доставкой медикаментов для пациентов, лечащихся дома.

Как писало URA.RU, несколькими часами ранее полпред президента России в УрФО Николай Цуканов заявил о проблеме дефицита мест в больницах Свердловской области. По статистике, представленной им, из 6,8 тысячи коек занято 5,5 тысячи. Также он обратил внимание, что из-за перепрофилирования больниц для свердловчан сократилась возможность получения специализированной медицинской помощи.

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе с начала пандемии выявлено 17,3 тысячи заболевших.