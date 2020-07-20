Выбросы в атмосферу, производимые асфальтовым заводом в поселке Пуровск (ЯНАО), связаны с Годом дорог, объявленным губернатором Дмитрием Артюховым. Это следует из ответа, предоставленного URA.RU районной администрацией.
«Асфальтовый завод, расположенный в промышленной зоне Пуровска (ООО „Пурдорспецстрой“), загружен максимально из-за необходимости производства продукции в большом объеме, в связи с этим увеличилось воздействие на окружающую среду», — сообщили в районной администрации. По словам чиновников, 2020 год объявлен в ЯНАО Годом дорог, и за короткое ямальское лето в порядок нужно привести сотни километров полотна.
В мэрии отметили, что до настоящего времени жалоб на выбросы в атмосферу и загрязнение окружающей среды в Пуровске не поступало. Тем не менее, после поступления информации предприятию все-таки решили задать вопросы о наличии разрешения на выбросы загрязняющих веществ и соответствия технологического процесса природоохранным нормам.
Получить информацию напрямую от представителей предприятия не удалось. По известным телефонам на звонки никто не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что на выбросы от асфальтового завода пожаловались как жители Пуровска, так и ямальские активисты. Вокруг предприятия постоянно высокий уровень запыленности, пыль и сажа мешают нормально дышать и вредят экологии.
В феврале губернатор Дмитрий Артюхов назвал дорожное строительство главным приоритетом 2020 года. Для более форсированного подхода глава региона даже объявил на Ямале Год дорог.
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