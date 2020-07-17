Депутат Глеб Трубин поддержал установку памятника Ермаку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Глеб Трубин в конфликте сибирских татар по поводу установки памятного креста дружине Ермака в Тобольске выступил на стороне инициатора процесса историка Аркадия Елфимова. Открытое письмо о необходимости поставить памятник он опубликовал на личной странице Facebook. Пост появился, поскольку пришло время, когда в стране ищут скрепы и духовные ценности, сообщил URA.RU Глеб Трубин. Свое мнение по этому вопросу также высказали политики и общественники.

«Сегодня в нашей стране необходимо объединение. Именно вокруг такой фигуры, как Ермак, оно возможно. При этом во многих российских регионах памятники ему есть, а у нас — нет», — поделился с агентством депутат. Он считает, что образ Ермака может стать из факторов притяжения туристов в регион. Поэтому не только предлагает воздвигнуть крест, но и сообщил о планах установки памятника Ермаку в Тюмени. «Мы с уважением относимся к татарскому населению. Ни в коем случае не хотим ущемить или обидеть, но надо нормально относиться к нашей истории. Не должно быть агрессивного противоречия», — отметил Глеб Трубин. Его поддержал сопартиец и депутат тюменской городской думы Евгений Бакро. «Это всё равно что сейчас русским заявить, например, об отказе от философии дзюдо и этого вида спорта как такового, поскольку русскими была проиграна русско-японская война в 1905 году», — написал в соцсети либерал-демократ.

Председатель правления духовного управления мусульман Тюменской области, имам-хатыб Ибрагим Сухов в беседе с URA.RU отметил, что для установки креста необходимо было спросить мнение у местного населения. «Сибирские татары говорят — это наша земля. А их поставили перед фактом — уже сделали крест, освятили. Тогда почему не поднимут тему — поставить памятник Кучуму?» — возмутился он. Имам-хатыб считает, что для предотвращения неприятия необходимо было провести референдум в Тюменской области.

С ним спорит председатель культурной автономии татар в Тобольске и местный депутат Саит Хисматуллин. «Сибирские татары в процессе становления своей автономии (с 90-х годов) ревностно отслеживают собственное наследие. Мы считаем, что из-за этого существуют некоторые перегибы», — сообщил он URA.RU. По словам представителя, это наглядно проявляется в споре с Аркадием Елфимовым, которого он поддерживает. «Конфликт перешел на личности и не охватил всех сибирских татар», — делится он. И отмечает, что к интересам народа всегда прислушивались — так, фестиваль «Ермаковские бои» сразу переименовали «Абалакское поле». «Но они ищут свою ущербность. Говорят, что им мало уделяется внимания. А им выделяли и на костюмы, и на фильмы, поддерживали строительство мемориального комплекса «Искер», — рассказывает он. Хисматуллин отмечает, что автономия сибирских татар неоднократно высказывала мнение, что хотели бы признания себя как малочисленного народа по типу хантов и манси.

Глеб Трубин в беседе с URA.RU выдвинул предложение сибирским татарам выбрать своего национального героя для установки памятника. «Мы точно также будем ходатайствовать за него», — отметил депутат. О том, что нужно находить консенсус между обоими сторонами, высказался и депутат облдумы по Тобольскому округу Владимир Майер. «Я всегда за баланс — если одна сторона категорически „против“, а другая категорически „за“, это не решение проблемы. Памятники не ставятся во вред кому-то, они несут глубочайший смысл. Существует множество механизмов по урегулированию ситуации, это политический вопрос», — отмечает он.

Ранее URA.RU сообщало, что представители автономии сибирских татар обратились к местным и региональным органам с просьбой вмешаться в установку пятитонного памятного креста в частном ботаническом саду историка Аркадия Елфимова.