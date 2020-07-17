В военных учениях задействовано порядка 150 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликовано видео внезапной проверки войск и сил Южного и Западного военных округов, инициированное президентом РФ Владимиром Путиным. Ролик появился в эфире «Пятого канала».

На видеозаписи запечатлен момент объявления режима тревоги для сил Южного военного округа, в ходе которой были подняты как сухопутные силы, так и соединения воздушно-десантных войск, а также подразделения морской пехоты ВМФ.

Всего в рамках проверки и последующих затем учений привлечено около 150 тысяч человек, почти 27 тысяч единиц различной техники, более 400 самолетов и вертолетов, а также 106 кораблей. В ходе проверки на 52 полигонах пройдет 56 учений тактического уровня.

Внезапную проверку двух военных округов инициировал лично президент России Владимир Путин. Результаты мероприятий будут учитываться при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». По мнению военного обозревателя, полковника запаса Александра Жилина, в Советское время подобные проверки проводились регулярно и ничего экстраординарного в этом нет.

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