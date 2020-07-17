В России начали внезапную проверку армии

Российских военных внезапно подняли на учения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть российских войск неожиданно решили проверить. Учения будут проходить по решению президента России Владимира Путина, сообщает Минобороны. Под проверку попали Южный и Западный военные округа. Также учебные мероприятия коснутся некоторых отделений центрального подчинения, ВДВ и морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.

«Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера», — говорится на сайте министерства.

Всего при внеплановой проверке пройдут 56 тактических учений. В ней поучаствуют 149 755 военных, 414 самолетов и вертолетов, 106 кораблей и 26 820 единиц оружия и военной техники. Результаты мероприятий учтутся при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», пишет «Национальная служба новостей».

16 июля военный эксперт заявил, что НАТО может отрабатывать массированные удары по России. При конфликте это помогло бы альянсу управлять ситуацией.

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