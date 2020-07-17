Полковник запаса связал проверку войск РФ с беспорядком в армии

По мнению эксперта, многое в армии делается для пиара Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за беспорядка в российской армии проверка войск проводится нерегулярно, поэтому многие относятся к ним как к предупреждению о явной опасности. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. На самом деле внезапные проверки не должны пугать россиян, но есть риск, что они могут быть «показными».

Ранее стало известно, что по решению президента РФ Владимира Путина проверят часть российских войск. Под проверку попали Южный и Западный военные округа, отдельные соединения центрального подчинения, ВДВ, морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов.

«В Советское время, когда в армии был относительный порядок, проверки проводились достаточно регулярно, чтобы выявить истинное состояние боевой готовности армии. Ничего экстраординарного в этом нет. Просто сейчас все забыли, как и в каком режиме должны действовать вооруженные силы, чтобы поддерживать свой профессиональный уровень», — объяснил Жилин.

Также полковник запаса подчеркнул, что иногда проведение реальной боевой учебы в России заменяется пиаром, который демонстрирует, что в российской армии нет никаких недостатков. «Сейчас речь идет о крупномасштабной проверке, и самое главное, чтобы это не было „показухой“ и все делалось в условиях, максимально приближенным к боевым. И я надеюсь, что подобного рода проверки впредь будут совершаться чаще и россияне начнут спокойнее к ним относиться», — поделился обозреватель.

С этим не согласился военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. По его мнению, проверки в российской армии проводятся регулярно: как плановые, так и внезапные. В частности, это делается для того, чтобы найти слабые места и усилить вооруженные силы. «Внезапная проверка сопряжена с высокими требованиями и проводится в экстремальных условиях. Обычно после этого устанавливают недоработки и составляют план о том, как их устранить», — рассказал Кошкин, согласившись с тем, что итогом проверки может стать выделение средств из бюджета на совершенствовании армии.

Ранее военный аналитик, политолог Иван Коновалов в беседе с радио Sputnik заявил, что сейчас проведение внезапной проверки достаточно логично. На это повлияла ситуация с коронавирусом в России, из-за чего масштабные учения в армии не проводились.

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