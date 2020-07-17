Доходы россиян рекордно упали впервые с конца 90-х

Доходы россиян упали на фоне пандемии коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале этого года упали на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. В последний раз доходы населения страны снижались сильнее в 1999 году — тогда падение превысило 10%.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) во II квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 8,0%», — говорится в докладе Росстата. Тем самым был установлен антирекорд с конца 1990-х, уточняет «Интерфакс».

В 1999 году доходы россиян упали более чем на 10%. Также спад доходов в РФ был зафиксирован в IV квартале 2008 года — на 6,1% в годовом выражении. В период 2000—2008 год доходы российских граждан стабильно поднимались на фоне высоких темпов роста экономики и увеличения расходов бюджета.

Минэкономразвития прогнозировало, что в 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3,8%, но в 2021 году покажут рост на 2,8%. Согласно прогнозу ведомства, следующие два года доходы жителей страны будут планомерно расти в среднем на 2—2,5% в год, уточняет телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.