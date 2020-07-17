Названо число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Меньше прожиточного минимуму получали 18,6 млн россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В I квартале текущего года доход ниже прожиточного минимума был у 18,6 миллионов россиян. Это 12,6% населения страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля граждан с такими доходами снизилась. В 2019 году ниже прожиточного минимума зарабатывали 20,9 миллионов граждан.

«Исчисление величины прожиточного минимума за I квартал 2020 года произведено на основании потребительской корзины в целом по Российской Федерации, установленной Федеральным законом», — говорится в отчете. Таким образом, величина прожиточного минимума составила 10 843 рубля, минимальный набор продуктовой корзины обошелся в 5 078 рублей.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале этого года упали на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз доходы населения страны снижались сильнее в 1999 году — тогда падение превысило 10%. Минэкономразвития прогнозировало, что в 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3,8%, но в 2021 году покажут рост на 2,8%. Согласно прогнозу ведомства, следующие два года доходы жителей страны будут планомерно расти в среднем на 2—2,5% в год, уточняет телеканал 360.

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