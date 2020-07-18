Пушков предрёк США тусклое будущее

Расширение масштабов эпидемии обернётся ударом по перспективам восстановления Соединённых Штатов, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китай объявил, что покончил с эпидемией и в стране начался экономический рост. В США ситуация совершенно противоположная, вероятен рост безработицы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Он напомнил, что каждый день в Штатах регистрируется до 77 тысяч новых случаев COVID-19. По его словам, расширение масштабов эпидемии обернётся ударом по перспективам восстановления Соединённых Штатов, ведь им уже не хватает денег, а значит будут повышаться налоги. Пушков добавил, что граждане США и так не очень довольны жизнью в штатах. По его словам, Америка полностью утратила контроль над распространением COVID. От прежних США, по словам сенатора, остался только образ, который «постепенно гаснет, меркнет и тускнеет».

По последним данным, к настоящему моменту в США выявлено 3 770 012 случаев заражения коронавирусом. От вызванного им заболевания скончались 142 064 человека.

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