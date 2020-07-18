Отец Сергий вместе с полковником ГРУ создают «воинство Христово» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков объявил о создании «воинства Христова» во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия. Он призвал оживить в России христианскую веру и сравнил схиигумена с российским патриархом 17 века Гермогеном, который канонизирован в РПЦ.

«Россия пришла к точке, за которой стоит выбор, или ей быть православной державой, или ей не быть вообще… Я призываю к восстанию духа, которое позволит нам во всех городах приступить к созданию воинства Христова», — говорит Квачков, уточняя, что не призывает к созданию организации. Заявление выложено на youtube-канале Всеволода Могучева, являющегося представителем Сергия.

Вначале видео схиигумен Сергий лично благословил полковника. После этого Квачков отметил, что не собирается свергать государственную власть.

Квачков — военный и общественный деятель России и СССР. В 2005 по 2008 год был в тюрьме по обвинению в покушении на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Спустя три года суд присяжных оправдал полковника. Также в 2010 году Квачкова арестовывали по статье об организации вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако в 2019 полковника снова полностью оправдали.

На крестном ходе в Екатеринбурге схиигумен Сергий уже собрал собственную армию. Люди во время хода массово заявляли, что верят отцу.

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