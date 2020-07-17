Схиигумен Сергий собрал на крестном ходе свою армию

Опальный старец вновь стал «звездой» всех уральских СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Екатеринбурге впервые в истории состоялся не один, а два царских крестных хода. Первый, официальный, прошел по улицам Екатеринбурга от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма. Второй — альтернативный — состоялся в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», духовник которого отец Сергий (Романов) стал лидером российского церковного раскола. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Официальный крестный ход традиционно прошел от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма… Фото: Константин Митягин © URA.RU

… повторяя последний путь членов царской семьи, принявших в 1918 году мученическую смерть. Фото: Константин Митягин © URA.RU

Если в прошлом и позапрошлом году в этом крестном ходе принимали участие многие российские знаменитости (Наталья Поклонская, телеведущий Борис Корчевников), то в этом году даже свердловские VIP проигнорировали мероприятие.

Шествие этого года, по отзывам журналистов, отличалось усиленной охранной митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которого окружали бойцы казачьего спецназа Фото: Константин Митягин © URA.RU

Зато крестный ход в монастыре опального схиигумена Сергия (Романова) вызвал ажиотаж: в обитель приехало около полутора тысяч человек, событие освещали десятки журналистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сторонники отца Сергия приехали в монастырь задолго до начала. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все желающие не поместились в храм, где проходила литургия, и ждали крестного хода на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным героем монастырской площади стал экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, отсидевший за попытку госпереворота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квачков приехал поддержать отца Сергия, так как считает его «лидером духовного восстания в России».

Полковник охотно общался со СМИ, рассказывая, например, как пришел к вере… Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

… и как познакомился с отцом Сергием (услышал однажды его проповедь и понял, что они — родственные души). Фото: со страницы Надежды Квачковой во «ВКонтакте»

И, конечно, рассказывал о своих взглядах: почему православие — более правильная религия, чем другие, про евреев, вспомнил, какими словами он еще много лет назад называл патриарха и т. п. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все это — не стесняясь в выражениях. «У меня уже есть 282-я статья» — шутил он. «Ты себе уже на новую статью наговорил», — укоряла его супруга. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ее опасения были не напрасны: в центре монастыря стоял спецавтомобиль Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом), применяемый обычно на митингах, а в толпе были сотрудники ФСБ в штатском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближе к двум часам ночи толпа сгрудилась возле центрального выхода из храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все ждали отца Сергия, но он никак не выходил из храма. При этом в колонках слышалась его негромкая речь и на ее фоне — возгласы женщины, орущей и визжащей в разной тональности. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие подумали, что отец «встроил» в литургию обряд изгнания бесов, но оказалась, что это одна одержимая так среагировала на его проповедь. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наконец, схиигумен вышел из храма на улицу, неся в руках икону богородицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Вокруг „Спорительницы!“» — скомандовал он, и крестный ход тронулся («Спорительница хлебов» — самый старый храм Среднеуральского женского монастыря — прим.ред.). Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Когда шествие огибало «Спорительницу», голова колонны едва не пересеклась с «хвостом». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По оценкам журналистов, в крестном ходе приняли участие около 1500 человек. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вернувшись через пять минут к крыльцу Свято-Троицкого храма, откуда стартовало шествие, отец Сергий решил выступить перед своими сторонниками. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец Сергий признался в любви к русским людям, особенно — уральцам и сибирякам, без которых он не представляет своей жизни в царствие небесном. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Когда распинали меня на кресте, снимали одежду, я согласился. Но когда мне сказали, чтобы я оставил вас, моих родных-близких, городских-деревенских, я не могу представить, как я буду там, без вас, на небесах!» — заявил отец Сергий. По его словам, больше всего он хочет, чтобы Россия оказалась в царствие небесном, а русские люди были счастливы: ходили в церковь без масок, имели право на образование, медицинскую помощь («хотя бы как в Советском Союзе»).

«Почему у нас пенсия — 10-15 тысяч, а в Латвии и Литве — 70-80, а в Швейцарии — 200 тысяч?» — спрашивал монах. — Я хочу, чтобы вы жили в богатой, могучей России, чтобы вы не забывали, что вы русские, а с нами бог!» Толпа внимала каждому слову отца Сергия. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Признавшись в любви ко всем, он заявил, что готов отдать свою жизнь за людей. «Да, я косноязычен, я плохо говорю. Но за каждого из вас, за каждого ребенка в вашей семье, отдам свою жизнь, — заявил он. — Если кто-то болеет, страдает — попросите: как схиимонах Паисий Святогорец, отдам жизнь за каждого из вас».

Желание расстаться с жизнью стало кульминацией речи схиигумена. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разделить эту участь он предложил руководству страны и церкви. «Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят?» («Нет!» — закричала толпа). А если моя жизнь принесет вам кому-то пользу — не задумываясь, отдам прямо здесь. Вы верите мне?« („Да!“ — ответили люди). — Ну тогда возьмите мою жизнь и будьте счастливыми!»

Впрочем, адепты отца Сергия тут же принялись уговаривать отца Сергия не расставаться пока с жизнью. «Отец, повремени маленько!» «Как мы без вас, батюшка?!» — раздавалось со всех сторон. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спев вместе с монахинями несколько песен (в том числе, переделку на религиозный лад революционной песни «По долинам и по взгорьям», а также «Благая лета» для всей России) отец Сергий пригласил всех на праздничный обед