Митингующие требуют провести суд присяжных по делу Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске и Владивостоке прошли митинги в защиту задержанного губернатора региона Сергея Фургала. Протестные акции не были согласованы.

«Я ты, он, она! За Фургала вся страна! Фургал, мы тебе верим! Честный суд! Суд присяжных в Хабаровске! Свободу!» — скандируют пришедшие на митинг граждане. Прямая трансляция с места событий проводится на youtube канале ведущего и журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE». На плакатах у митингующих также указано требование провести максимально публичное судебное заседание.

Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства предпринимателей в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. В СК РФ считают, что губернатор организовал убийство предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушение на Александра Смольского. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал, который является членом партии, содержится в СИЗО «Лефортово» в плохих условиях.

С 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Сам Фургал заявил, что не причастен к организации массовых протестов и подчеркнул, что не одобряет их проведение. В Кремле заявили, что действия хабаровчан должны пресекать правоохранительные органы, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимо дождаться решения суда, так как обвинения против Фургала очень серьезные. Он рассказал, что Владимир Путин еще не принял решение по отставке губернатора, пишет RT.

На митинге выдвинули требования по суду над губернатором Хабаровского края Фото: telegram-канал Владимира Соловьева

На митинге раздают индивидуальные средства защиты Фото: telegram-канал Владимира Соловьева

На акцию пришел бывший криминальный авторитет Владимир Податев Фото: telegram-канал Владимира Соловьева

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