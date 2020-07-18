Тяжелыми заболеваниями могут заразить даже птицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне рискуют заразиться многими инфекционными и вирусными заболеваниями во время отдыха на озерах. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

«Во-первых, там, где много народу, риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, возрастает. Во-вторых, не стоит забывать о том, что вода — это путь передачи таких тяжелых заболеваний, как болезнь Боткина (Гепатит А). Через воду можно также заразиться острыми кишечными инфекциями», — рассказала Романенко. В качестве примера врач привела дифтерию, холеру и эшерихиоз.

Она отметила, что сейчас нет убедительных данных о том, что можно заразиться коронавирусом через воду. Романенко призвала и не нырять в непроверенные водоемы и не употреблять из них воду. По мнению доктора, не стоит купаться в местах, где грязный берег, много мусора и пляж не оборудован. В-третьих, особое внимание специалист посоветовала обращать на наличие водоплавающих птиц, так как они являются переносчиками определенных заболеваний.

Крымский врач Антон Эльстер считает, что COVID-19 можно заболеть в морской воде. Это может произойти, если через рот или нос в организм попадут биологические жидкости зараженного, пишет RT. Он призвал не глотать воду и не нырять, а после выхода из водоема промыть горло.

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