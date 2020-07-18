Оперштаб по Югре заявил о 247 новых больных коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом, рассказали в оперштабе ХМАО. По статистике регион уже девятый день подряд соответствует требованиям Роспотребнадзора для перехода к новому этапу снятия карантина. Но власти не торопятся смягчать карантин.

«Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе 13 741. По клинической структуре: в состоянии пневмонии — 60, с симптомами ОРВИ — 153, в бессимптомной форме заболевания — 34», — сообщает оперштаб по борьбе с COVID в ХМАО.

Последний раз карантин в регионе продлевали 10 июля. Губернатор ХМАО оставила меры предосторожности действующими до 27 июля. Однако статистика уже больше недели позволяет перейти к новому этапу снятия карантина. Пока власти не сообщали об изменениях. Редакция URA.RU не смогла дозвониться до пресс-службы местного Роспотребнадзора, чтобы уточнить будут ли изменяться меры.

Наибольшее число новых случаев заболевания найдено в Сургуте (45 человек). Второе место — Ханты-Мансийск (31 человек). Третьим по количеству заражений оказался Нижневартовск (29 человек). На четвертом и пятом местах Лангепас (23 человека) и Нягань (21 человек).