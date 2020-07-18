17 июля 2020

В России сократилось число умерших и заболевших людей с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничный вечер во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, эпидемия, виды екатеринбурга, covid-19, коронавирус, пандемия коронавируса
Но меры предосторожности по-прежнему актуальны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прирост числа умерших и заболевших пациентов с коронавирусом в России сократился. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса <…> Зафиксировано 124 летальных исхода», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее умерло 186 россиян с диагностированным COVID-19, а новых случаев было 6406. Всего за сутки выздоровело 7490 человек.

За последнюю неделю максимальное число умерших больных с коронавирусом было выявлено 11 июля (188 летальных случаев), далее был резкий спад до 104 случаев 13 июля, а затем было несколько дней волнового прироста. Однако максимальные значения 17 июля не превысили данные недельной давности.

18 июля в лидерах по числу прироста больных по-прежнему находятся Москва (+578), Свердловская область (+259) и ХМАО (+247). Среди регионов УрФО далее идет ЯНАО (+182, 8 место), на 12 месте Челябинская область (+132, накануне было 11 место). В Тюменской области выявлено 109 новых больных, в Пермском крае 90, в Курганской области 50.

За время эпидемии в стране выявлено 765 437 тысяч случаев COVID-19. Умерло 12 247 человек. Выздоровело 546 863 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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