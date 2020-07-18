Пермский край еще на один шаг отдалился от снятия карантина

Большинство заболевших, а Пермском крае моложе 65 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«68 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. <…> Все заболевшие изолированы и находятся на лечении», — говорится в сообщении. Общее число инфицированных в крае достигло 4 893 человек. 3 915 зараженным удалось вылечиться (+125). 109 пациентов с COVID-19 погибли (+3).

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,34. Сутками ранее показатель равнялся 1,3, 16 июля — 1,2). По данным оперштаба, коронавирус обнаружили у 34 мужчин, 55 женщин и одного ребенка. 24 заболевших оказались младше 45 лет, 44 пациента в возрасте от 45 до 65 лет и 21 человек старше 65 лет.

Как уточняется на сайте губернатора и правительства края, за сутки зафиксировано 4 летальных исхода. Из них три зараженных умерли от коронавирусной инфекции, еще один скончался по причинам, не связанным с данным заболеванием.

В целом по России фиксируется снижение уровня смертности от коронавируса. На 18 июля сообщается о 124 летальных исходах, днем ранее их было 186.