17 июля 2020

Новая акция в поддержку Фургала собрала меньше людей. Данные хабаровских властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
На акцию в поддержку арестованного губернатора, по данным властей, вышло меньше людей, чем на прошлых митингах Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшая в столице региона в субботу, собрала 10 тысяч сторонников действующего главы. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«В самом начале на него вышли до 10 тысяч человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении властей. Сообщается, что участники прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала. Силовики в происходящее не вмешивались.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля, сообщает телеканал 360. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. Помимо этого Фургала обвиняют в связях с ОПГ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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