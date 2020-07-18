Несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшая в столице региона в субботу, собрала 10 тысяч сторонников действующего главы. Об этом сообщили в краевом правительстве.
«В самом начале на него вышли до 10 тысяч человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении властей. Сообщается, что участники прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала. Силовики в происходящее не вмешивались.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля, сообщает телеканал 360. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. Помимо этого Фургала обвиняют в связях с ОПГ.
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