Глава Пентагона призвал укреплять силы НАТО из-за России

США призывают усиливать НАТО для сдерживания России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США необходимо укреплять силы НАТО, увеличивать расходы альянса, чтобы сдерживать Россию. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Во время одного из своих телефонных интервью военный чиновник высказался о важности продолжения работы Соединенных Штатов Америки со странами НАТО по части повышения боеготовности альянса. По мнению Эспера, союзники Вашингтона должны тратить не меньше 2% ВВП на оборону. Эти деньги нужно направлять на сдерживание противников.

«Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — приводит ТАСС слова американского министра. При этом он считает, что РФ представляет собой «чуть менее сложную задачу», чем Китай, но все равно является «мировым нарушителем спокойствия». Что касается Китая, Эспер назвал эту страну «большей проблемой». Пекин, как считает глава Пентагона, стремится вытеснить США «из региона и желательно с мировой арены».

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