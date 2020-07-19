В Челябинской области ухудшается ситуация с коронавирусом

За время пандемии в Челябинской области заразились коронавирусом 10225 человек Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 19 июля выявлено 10225 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 146. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Подтверждены 10225 случаев заболевания COVID-19 (+ 146 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли пять пациентов, выздоровели — 54 человека. Накануне было 145 новых заболевших, пять человек умерли. С 3 июля число новых заражений ежедневно растет.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, работа развлекательных заведений и кинотеатров, детских комнат отдыха и бассейнов. В общественных местах и транспорте обязательны маски.