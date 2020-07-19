18 июля 2020
17 июля 2020

В Челябинской области ухудшается ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За время пандемии в Челябинской области заразились коронавирусом 10225 человек Фото: Анастасия Богданова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 19 июля выявлено 10225 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 146. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Подтверждены 10225 случаев заболевания COVID-19 (+ 146 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли пять пациентов, выздоровели — 54 человека. Накануне было 145 новых заболевших, пять человек умерли. С 3 июля число новых заражений ежедневно растет.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, работа развлекательных заведений и кинотеатров, детских комнат отдыха и бассейнов. В общественных местах и транспорте обязательны маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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