18 июля 2020
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ХМАО готов к снятию карантина, введенного из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, коронавирус
Югра уже десятый день подряд соответствует требованиям Роспотребнадзора для перехода к новому этапу снятия карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было 247 заражений.

«Зарегистрировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе. 40 заболевших обнаружено в Сургуте, 29 — в Нижневартовске, 26 в Нягани, по 15 — в Ханты-Мансийске, Югорске и Лангепасе, 14 — в Сургутском районе, 13 — в Когалыме, 10 — в Пыть-Яхе. Всего за время пандемии в регионе выявлено 13 978 заболевших.

Регион уже одиннадцатый день подряд соответствует требованиям Роспотребнадзора для перехода к новому этапу снятия карантина. Последний раз карантин в регионе продлевали 10 июля. Губернатор ХМАО оставила меры предосторожности действующими до 27 июля. Однако статистика уже больше недели позволяет перейти к новому этапу снятия карантина. Пока власти не сообщали об изменениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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