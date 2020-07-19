ХМАО готов к снятию карантина, введенного из-за коронавируса

Югра уже десятый день подряд соответствует требованиям Роспотребнадзора для перехода к новому этапу снятия карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было 247 заражений.

«Зарегистрировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе. 40 заболевших обнаружено в Сургуте, 29 — в Нижневартовске, 26 в Нягани, по 15 — в Ханты-Мансийске, Югорске и Лангепасе, 14 — в Сургутском районе, 13 — в Когалыме, 10 — в Пыть-Яхе. Всего за время пандемии в регионе выявлено 13 978 заболевших.

Регион уже одиннадцатый день подряд соответствует требованиям Роспотребнадзора для перехода к новому этапу снятия карантина. Последний раз карантин в регионе продлевали 10 июля. Губернатор ХМАО оставила меры предосторожности действующими до 27 июля. Однако статистика уже больше недели позволяет перейти к новому этапу снятия карантина. Пока власти не сообщали об изменениях.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.