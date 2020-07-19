Пермский край отдаляется от снятия ограничений по коронавирусу

В Пермском крае на 19 июля выявлено 4982 случая заражения коронавирусом, за сутки прибавилось 89. Об этом сообщает сайт правительства региона COVID-19.
«89 новых случаев», — говорится в сообщении. За сутки в регионе умерли два пациента, выздоровели — 19 человек. За время пандемии в Пермском крае умерли 111 человек, выздоровели 3935. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,32, что не позволяет рассчитывать на снятие ограничений (должно быть меньше 0,8).
Сутками ранее в Пермском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на тот момент составлял 1,34.
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