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Пермский край отдаляется от снятия ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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За время пандемии в Пермском крае выздоровели 3935 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на 19 июля выявлено 4982 случая заражения коронавирусом, за сутки прибавилось 89. Об этом сообщает сайт правительства региона COVID-19.

«89 новых случаев», — говорится в сообщении. За сутки в регионе умерли два пациента, выздоровели — 19 человек. За время пандемии в Пермском крае умерли 111 человек, выздоровели 3935. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,32, что не позволяет рассчитывать на снятие ограничений (должно быть меньше 0,8).

Сутками ранее в Пермском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на тот момент составлял 1,34.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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