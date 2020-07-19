Друг Ефремова рассказал, что делает актер под домашним арестом

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Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 8 июня. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает « Национальная служба новостей ». Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Сам актер раскаивался перед семьей погибшего, при этом, по некоторым данным, защита Ефремова может быть выстроена на отсутствии доказательств того, что за рулем в момент аварии находился сам актер, передает агентство Nation News .

Ефремов не только читает, но и пишет сам, а также смотрит кино и сериалы, добавил он. Актеру разрешено видеться с адвокатом, а также женой и детьми, заключил источник.

«Никакого алкоголя не употребляет. Только минералку. Взахлеб читает новинки литературы, что раньше не успевал», — заявил неназванный собеседник «Комсомольской правде».

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, проводит время за книгами и сериалами. Он полностью отказался от алкоголя. Об этом рассказал друг Ефремова.

Михаил Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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