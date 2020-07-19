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При заражении ангиной, те, кто занимаются самолечением, рискуют получить ряд тяжелых осложнений, предупреждает Романенко. «Промедление с лечением опасно. Любая болезнь чревата осложнениями, особенно ангина. Она приводит к воспалениям сердца, болезням суставов и почек. Причем эти проблемы могут проявиться позже — уже после того, как ангина будет побеждена», — заключила она.

Ангина имеет выраженные симптомы — сильную боль в горле, высокую температуру, боли в суставах и голове, говорит врач. При обнаружении этих симптомов очень важно обратиться к врачу, чтобы установить причину болезни и назначить правильное лечение. «Ангина может быть вызвана вирусом или бактерией стриптококом. Вирус лечить антибиотиками бесполезно, а вот при заражении ангиной из-за бактерии нужно срочно назначать специальное лечение. Поэтому при обнаружении у себя таких симптомов надо незамедлительно обращаться к врачу», — отмечает медик.

«В эпоху пандемии мы себя настраиваем на защиту от одной инфекции. При ухудшении самочувствия люди делают тест на коронавирус и успокаиваются, если он отрицательный. А ведь в жару из-за кондиционеров и холодных напитков на первый план выходят простудные заболевания, в первую очередь — ангина», — заявила в разговоре с URA.RU Романенко.

Из-за пандемии коронавируса люди забывают о существовании других опасных заболеваний и не применяют меры предосторожности от них. Летом особенно стоит опасаться ангины, рассказала URA.RU врач-терапевт Татьяна Романенко.

Главные симптомы ангины — температура, боль в горле, суставах и голове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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