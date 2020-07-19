Седьмой врач умер в Челябинске от коронавируса

В Челябинске от коронавируса скончалась заведующая отделением детской хирургии городской больницы № 1 Анна Белякова. Это уже седьмая смерть медработника в регионе среди тех, кому был диагностирован COVID-19.
«Руководство больницы, коллеги, медицинский персонал ценили Анну Владимировну за профессионализм, деловые качества, трудолюбие, активность, стремление в любую минуту прийти на помощь, а пациенты, родные и друзья — за чуткость, доброту и заботу, жизнелюбие», — говорится в сообщении на сайте городской больницы № 1. Ей было 42 года.
В telegram-канале регионального минздрава говорится, что Белякова проработала больше 25 лет. Там отметили, что хирург спасала жизни маленьких пациентов и успешно занималась лечением детей с острой хирургической патологии. Свои соболезнования выразили в администрации города, отметив, что Белякова — представитель известной медицинской династии первой городской больницы.
Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе, терапевт горбольницы Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медицинского университета, участковый педиатр из Миасса и врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы.
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