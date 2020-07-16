15 июля 2020
14 июля 2020

От коронавируса умер еще один челябинский медик

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
У умершего врача тест на коронавирус условно-положительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, проработавший в медучреждении более 30 лет, скончался, предположительно, от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

«Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге. Проводится эпидемиологическое расследование, — уточнили в пресс-службе. — Пока у сотрудника был выявлен только условно-положительный тест на COVID-19». Мужчине было 64 года. Минздрав выражает соболезнования семье и близким коллеги.

Это уже шестая смерть медработника в области среди тех, кому был диагностирован COVID-19. Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе, терапевт горбольницы Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медицинского университета и участковый педиатр из Миасса.

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались, из них 87 человек непосредственно от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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