От коронавируса умер еще один челябинский медик

У умершего врача тест на коронавирус условно-положительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, проработавший в медучреждении более 30 лет, скончался, предположительно, от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

«Речь в данном случае, вероятнее всего, идет о семейном очаге. Проводится эпидемиологическое расследование, — уточнили в пресс-службе. — Пока у сотрудника был выявлен только условно-положительный тест на COVID-19». Мужчине было 64 года. Минздрав выражает соболезнования семье и близким коллеги.

Это уже шестая смерть медработника в области среди тех, кому был диагностирован COVID-19. Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе, терапевт горбольницы Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медицинского университета и участковый педиатр из Миасса.

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались, из них 87 человек непосредственно от COVID-19.