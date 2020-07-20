Ан-2 перестал выходить на связь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легкомоторный самолет Ан-2, который совершал полет над Бурятией в Иркутской областью, пропал с радаров и не выходит на связь. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Бурятия.

Сообщение о пропаже воздушного судна в ведомство поступило вечером 19 июля от дежурного «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра». Самолет авиакомпании «Феникс», на борту которого находилось шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира), своевременно не вышел на связь.

Ан-2 совершил взлет в районе села Кырен в Бурятии. Его точный маршрут неизвестен. По предварительным данным, он совершал химическую обработку полей, без одобренной заявки. Как предполагается, борт может находиться на территории Иркутской области. На поиски пропавшего судна вылетел Ан-26 авиакомпании «ИрАэро».

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