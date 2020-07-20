Полиция назвала невыполнимым указ Путина снизить смертность в ДТП

МВД России настаивает на повышении планки смертности в ДТП, так как считает поручение президента РФ Владимира Путина о снижении смертности в дорогах невыполнимым. Об этом стало известно из протокола совещания курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина.
Майские указы Владимира Путина от 2018 года предполагают снижение смертности на дорогах в 3,5 раза к 2024 году. А в 2030 году МВД должно стремиться к нулевой смертности.
«Вместо текущей цели на 2024 г. — 4 смерти в ДТП на 100 000 населения — МВД предлагает снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 000», — приводят «Ведомости» выдержку с совещания. В издании отмечают, что такой низкой смертности (4 смерти на 100 000 человек) достигали лишь несколько стран: Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция.
Ранее глава ГИБДД МВД РФ Михаил Черников рассказал, что высокая смертность россиян в ДТП объясняется масштабом страны и протяженностью автодорог. По его словам, смертность также объясняется разговорами по телефону во время вождения.
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