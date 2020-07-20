Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле

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Ранее в Минобороны РФ объявили о финальном этапе испытаний вакцины от коронавируса, которая поступит в массовое производство, пишет RT . В ведомстве утверждают, что у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. А коллективный иммунитет к инфекции, по данным Минздрава, достиг 26%, сообщает « Царьград ». Лучше всего к защите от коронавируса приспособлен организм ребенка до 13 лет.

Но далеко не вся элита согласилась делать прививку. Отказ объясняли тем, что безопасность вакцины не была подтверждена. В Кремле не прокомментировали, прививался ли президент Владимир Путин или кто-то из его окружения.

По словам источников агентства, в процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян. Указывается, что доступ был, в частности, у алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро». Один из топ-менеджеров заявил, что прививался от COVID-19, чтобы продолжать работать и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента утверждали, что после применения вакцины у них была температура и мышечные боли.

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Это выяснило агентство Bloomberg.

Некоторые политики и бизнесмены отказались от прививок Фото: Илья Московец © URA.RU

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