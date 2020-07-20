19 июля 2020

Bloomberg: элиты РФ получили вакцину от коронавируса еще в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
Некоторые политики и бизнесмены отказались от прививок Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Это выяснило агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, в процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян. Указывается, что доступ был, в частности, у алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро». Один из топ-менеджеров заявил, что прививался от COVID-19, чтобы продолжать работать и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента утверждали, что после применения вакцины у них была температура и мышечные боли.

Но далеко не вся элита согласилась делать прививку. Отказ объясняли тем, что безопасность вакцины не была подтверждена. В Кремле не прокомментировали, прививался ли президент Владимир Путин или кто-то из его окружения.

Ранее в Минобороны РФ объявили о финальном этапе испытаний вакцины от коронавируса, которая поступит в массовое производство, пишет RT. В ведомстве утверждают, что у добровольцев выработался иммунитет к COVID-19. А коллективный иммунитет к инфекции, по данным Минздрава, достиг 26%, сообщает «Царьград». Лучше всего к защите от коронавируса приспособлен организм ребенка до 13 лет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...