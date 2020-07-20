С формальной точки зрения регион давно готов к снятию карантинных ограничений, но пока все они в силе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 236 человек в 18 муниципальных образованиях. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 14 тысяч 214 человек. С этим показателем ХМАО занимает шестую строчку в списке регионов по числу заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Новую статистику URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На момент выявления заболевания у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 человек зафиксирована пневмония, у 37 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 40 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе, сообщив новую статистику по числу новых зараженных в каждом из муниципалитетов.

Сургут — 48;

Ханты-Мансийск — 46;

Нижневартовск — 30;

Лангепас — 23;

Сургутский район — 15;

Нягань — 13;

Югорск — 10;

Когалым — 9;

Мегион — 7;

Нефтеюганский район — 6;

Кондинский район — 6

Нефтеюганск — 5;

Октябрьский район — 4;

Советский район — 4;

Урай — 4;

Нижневартовский район — 3;

Пыть-Ях — 2;

Ханты-Мансийский район — 1.

ВСЕГО: 236

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что состояние 67 пациентов тяжелое, а 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 106 человек (три человека за минувшие сутки).

Ранее URA.RU писало, что ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу, но из-за существенных различий эпидобстановки в муниципалитетах (где-то, как в городе Покачи ситуация хуже, а где-то, как в Березовском районе — лучше) власти региона пока не могут приступить к первому этапу снятия ограничений.