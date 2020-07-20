За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 236 человек в 18 муниципальных образованиях. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 14 тысяч 214 человек. С этим показателем ХМАО занимает шестую строчку в списке регионов по числу заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Новую статистику URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«На момент выявления заболевания у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 человек зафиксирована пневмония, у 37 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 40 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе, сообщив новую статистику по числу новых зараженных в каждом из муниципалитетов.
- Сургут — 48;
- Ханты-Мансийск — 46;
- Нижневартовск — 30;
- Лангепас — 23;
- Сургутский район — 15;
- Нягань — 13;
- Югорск — 10;
- Когалым — 9;
- Мегион — 7;
- Нефтеюганский район — 6;
- Кондинский район — 6
- Нефтеюганск — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Советский район — 4;
- Урай — 4;
- Нижневартовский район — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1.
ВСЕГО: 236
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что состояние 67 пациентов тяжелое, а 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 106 человек (три человека за минувшие сутки).
Ранее URA.RU писало, что ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу, но из-за существенных различий эпидобстановки в муниципалитетах (где-то, как в городе Покачи ситуация хуже, а где-то, как в Березовском районе — лучше) власти региона пока не могут приступить к первому этапу снятия ограничений.
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