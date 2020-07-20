19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

ХМАО покинул ТОП-5 самых опасных регионов по коронавирусу. Новая статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
С формальной точки зрения регион давно готов к снятию карантинных ограничений, но пока все они в силе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 236 человек в 18 муниципальных образованиях. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 14 тысяч 214 человек. С этим показателем ХМАО занимает шестую строчку в списке регионов по числу заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Новую статистику URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На момент выявления заболевания у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 человек зафиксирована пневмония, у 37 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 40 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе, сообщив новую статистику по числу новых зараженных в каждом из муниципалитетов.

  • Сургут — 48;
  • Ханты-Мансийск — 46;
  • Нижневартовск — 30;
  • Лангепас — 23;
  • Сургутский район — 15;
  • Нягань — 13;
  • Югорск — 10;
  • Когалым — 9;
  • Мегион — 7;
  • Нефтеюганский район — 6;
  • Кондинский район — 6
  • Нефтеюганск — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Советский район — 4;
  • Урай — 4;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

ВСЕГО: 236

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что состояние 67 пациентов тяжелое, а 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 106 человек (три человека за минувшие сутки).

Ранее URA.RU писало, что ХМАО готов к снятию карантина по коронавирусу, но из-за существенных различий эпидобстановки в муниципалитетах (где-то, как в городе Покачи ситуация хуже, а где-то, как в Березовском районе — лучше) власти региона пока не могут приступить к первому этапу снятия ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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