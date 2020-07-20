Челябинская область приблизилась к снятию карантина

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 20 июля за минувшие сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения коронавирусом. Это на 14 случаев ниже, чем было 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Снижение роста заболеваний приближает область к выходу из карантина.

«На утро 20 июля в регионе подтверждены 10357 случаев заболевания COVID-19 (+ 132 новых подтверждения ко вчерашнему дню)», — сообщили в штабе. Скончалось пять человек, из них одна женщина 57 лет — непосредственно от COVID-19. У других коронавирус был сопутствующим заболеванием.

В области продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом часть ограничений, введенных из-за COVID-19, снята. Возобновлена работа почти всех заведений, за исключением кинотеатров, развлекательных центров и детских комнат отдыха. Запрещены массовые мероприятия.