19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Челябинская область приблизилась к снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 20 июля за минувшие сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения коронавирусом. Это на 14 случаев ниже, чем было 19 июля. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Снижение роста заболеваний приближает область к выходу из карантина.

«На утро 20 июля в регионе подтверждены 10357 случаев заболевания COVID-19 (+ 132 новых подтверждения ко вчерашнему дню)», — сообщили в штабе. Скончалось пять человек, из них одна женщина 57 лет — непосредственно от COVID-19. У других коронавирус был сопутствующим заболеванием.

В области продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом часть ограничений, введенных из-за COVID-19, снята. Возобновлена работа почти всех заведений, за исключением кинотеатров, развлекательных центров и детских комнат отдыха. Запрещены массовые мероприятия.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...