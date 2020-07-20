Из-за жары в Екатеринбурге отказала половина томографов

Оборудование может дать сбой в сильную жару Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минувшие выходные из-за жары в больницах Екатеринбурга, специализирующихся на лечении больных коронавирусом, отказали два из четырех компьютерных томографов. По данным источника URA.RU, близкого к медицинской среде, проблемы возникли в КТ-центрах горбольниц №14 и №24.

«Из-за жары перегрелись и не работают два компьютерных томографа в 24 и 14 больнице Екатеринбурга, пациентов на КТ везут в госпиталь ветеранов. Это часто случается в жару. Просто сегодня это получилось одновременно», — сообщил инсайдер.

Руководитель курганского медицинского центра «Альфа-мед», в котором также работает компьютерный томограф, Андрей Кацай подтвердил, что для бесперебойной работы томографа важно охлаждение. «Компьютеры перегреваются, действительно должны быть мощные охладительные установки. Они находятся в отдельном помещении, где стоит весь блок управления. Там ставится кондиционер, который поддерживает определенную температуру», — объяснил он.

КТ-центре ГКБ №14 URA.RU заверили, что в настоящий момент оборудование исправно и прием пациентов ведется. В Горбольнице №24 от комментариев отказались, предложив обратиться в горздрав. В управлении здравоохранения Екатеринбурга корреспондента агентства перенаправили в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. «По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, КТ в городской больнице №14 проводились штатно без технических сбоев. Сбой действительно был в работе компьютерного томографа в городской больнице №24. Вероятно, из-за жары техника выдавала ошибку. На перезагрузку и восстановление работы оборудования потребовалось около 30 минут», — прокомментировали в штабе по борьбе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что в Екатеринбурге принимает пациентов четыре КТ-центра. В ближайшее время их число увеличится.