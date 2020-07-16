Губернатор Куйвашев пообещал свердловчанам новые томографы

В Свердловской области появятся дополнительные томографы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям региона решить проблему с нехваткой компьютерных томографов, необходимых для диагностики осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram в ответ на жалобы жителей области.

Куйвашев уточнил, что в Екатеринбурге регионе работает четыре КТ — центра, также исследования делают в ряде муниципалитетов. «Я знаю, что медики там работают на износ- по девять часов находятся в полном защитном обмундировании и фактически в режиме нон-стоп принимают пациентов, которым нужно провести исследование», — подчеркнул губернатор. Он рассказал, что томографы будут в ближайшее время установлены в Областной детской клинической больнице, в горбольнице Екатеринбурга№40, в городах Каменск-Уральский и Нижний Тагил. «До конца года мы купим еще два томографа для областной больницы№1 и Красноуфимской районной больницы», — пообещал губернатор

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской области. зафиксировано 349 новых случаев заболевания. Заместитель главы региона Павел Креков заявлял, что ситуацию с заболеваемостью усугубляет жаркая погода и массовые мероприятия, в том числе крестный ход в Екатеринубрге.