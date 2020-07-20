За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 112 жителей Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 112 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Таким образом, эпидобстановка по распространению вируса в регионе продолжает ухудшаться.

«Тюменская область — 112 (случаев заболевания за последние сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах тюменцы заразились коронавирусом, не приводятся.

Резкое ухудшение эпидобстановки по коронавирусу в Тюменской области началось 18 июля: тогда заболевание было диагностировано у 109 тюменцев. На следующий день COVID-19 подтвердился у 107 жителей региона.

Ранее агентство писало о том, что среди главных причин распространения COVID в Тюменской области местные власти назвали проведение семейных праздников и молодежных вечеринок. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 4779 тюменцев.