17 июля 2020
16 июля 2020

Названы главные причины распространения COVID в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи Тюмени - Пруд Лесной: купание, загар, отдых, волейбол, еда. 11.07.2020, пляж, купание, загар, пруд лесной
Большие компании молодежи — один из главных факторов распространения болезни Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Семейные праздники и молодежные вечеринки стали основными причинами роста распространения COVID-19 в Тюменской области. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских. Видео заявления распространил региональный оперштаб.

«[Заболевают сейчас в основном] молодые люди. Они не соблюдают масочный режим, дистанцию. Они собираются достаточно крупными компаниями, а потом приносят в собственную семью это заболевание», — сказала Кузнечевских и отметила рост этой тенденции.

Представитель оперштаба подчеркнула, что ранее почти у половины людей болезнь протекала бессимптомно, а сегодня в основном встречаются тяжелые и средние формы COVID-19 — пневмонии.

Говоря о семейном типе распространения COVID, замгубернатора пояснила, что праздники стали причиной прироста больных в Казанском и Голышмановском районе, Тобольске.

За сутки к 18 июля в регионе выявлено 109 новых больных. Днем ранее это значение равнялось 84 и уже закрыло вопрос о снятии карантина.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...