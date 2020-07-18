Названы главные причины распространения COVID в Тюменской области

Большие компании молодежи — один из главных факторов распространения болезни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семейные праздники и молодежные вечеринки стали основными причинами роста распространения COVID-19 в Тюменской области. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских. Видео заявления распространил региональный оперштаб.

«[Заболевают сейчас в основном] молодые люди. Они не соблюдают масочный режим, дистанцию. Они собираются достаточно крупными компаниями, а потом приносят в собственную семью это заболевание», — сказала Кузнечевских и отметила рост этой тенденции.

Представитель оперштаба подчеркнула, что ранее почти у половины людей болезнь протекала бессимптомно, а сегодня в основном встречаются тяжелые и средние формы COVID-19 — пневмонии.

Говоря о семейном типе распространения COVID, замгубернатора пояснила, что праздники стали причиной прироста больных в Казанском и Голышмановском районе, Тобольске.

За сутки к 18 июля в регионе выявлено 109 новых больных. Днем ранее это значение равнялось 84 и уже закрыло вопрос о снятии карантина.