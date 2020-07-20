Силовики вмешаются в выборы в Златоусте

С выборами в горсобрание Златоуста будет разбираться полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководитель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Златоуста Евгения Логвиненко подала заявление в полицию на секретаря комиссии Наталью Саманову. Как сообщил URA.RU источник в Златоусте, Логвиненко просит проверить действия Самановой на предмет регистрации местного жителя Илью Михайлова кандидатом в заксобрание Челябинской области от «Справедливой России». Михайлов является помощником депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой.

«Саманова как и Михайлов является членом „Справедливой России“, — рассказал URA.RU источник. — Как считают в руководстве ТИК, она сама принесла документы на Михайлова и внесла его данные в систему ГАС „Выборы“ по Златоустовскому округу №8 как на одномандатника. Хотя Михайлов должен был принести документы сам или через заверенного уполномоченного». По словам источника, вечером 20 июля вопрос об этом будет рассмотрен на заседании комиссии.

«Я не буду ничего комментировать», — заявила Логвиненко URA.RU в ответ на просьбу прояснить ситуацию с регистрацией Михайлова. Получить комментарий Самановой и Михайлова не удалось. Телефон Мухометьяровой не отвечает.

Это не первый скандал, связанный с Михайловым. На него уже жаловались из-за того, он раскрыл персональные данные жительницы Златоуста, заболевшей коронавирусом. Выборы в областное заксобрание состоятся 13 сентября.